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Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці, №1 - Львів (175339) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
112,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
112,09 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
151,50
Економія: -37,10 грн
114,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -26,59 грн
114,40 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
130,50
Економія: -16,10 грн
114,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
152,50
Економія: -38,10 грн
114,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
127,79
Економія: -13,39 грн
114,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
157,99
Економія: -43,59 грн
114,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
105,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
135,50
Економія: -21,10 грн
114,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
139,50
Економія: -25,10 грн
114,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
151,50
Економія: -37,10 грн
114,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
161,50
Економія: -47,10 грн
114,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (64)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн