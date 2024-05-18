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Алтеї кореня сироп сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці, №1 - Харків (175339) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
112,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
121,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
119,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
121,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (5)
122,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
126,99
Економія: -12,60 грн
114,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
121,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
112,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
121,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
105,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
121,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
121,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
121,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (15)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
121,10 грн