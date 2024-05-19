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АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Львів (134949) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
198,75 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
233,04
Економія: -31,44 грн
201,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
184,74 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
206,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
220,00
Економія: -57,68 грн
162,32 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
186,13 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
218,99
Економія: -27,06 грн
191,93 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
198,75 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
219,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
184,74 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
215,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
313,60
Економія: -122,20 грн
191,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
245,99
Економія: -54,06 грн
191,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
233,99
Економія: -42,06 грн
191,93 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
194,90
Економія: -11,35 грн
183,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
226,94
Економія: -64,58 грн
162,36 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
198,75 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (4)
212,99
Економія: -21,06 грн
191,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
255,99
Економія: -64,06 грн
191,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
235,99
Економія: -44,06 грн
191,93 грн