Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниСольові розчини для промивання носаАКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙЦіни в аптеках

АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Харків (134949) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 199 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
184,79 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
216,62
Економія: -36,28 грн
180,34 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
213,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
224,80
Економія: -44,25 грн
180,55 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
295,80
Економія: -104,10 грн
191,70 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
278,50
Економія: -84,00 грн
194,50 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
223,99
Економія: -32,34 грн
191,65 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
200,11 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
221,78
Економія: -55,98 грн
165,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
200,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
203,99 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
197,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
225,79
Економія: -47,64 грн
178,15 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (4)
212,96 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
201,39 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
212,99
Економія: -21,34 грн
191,65 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
274,20
Економія: -79,70 грн
194,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
210,86 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
211,98 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
234,18
Економія: -71,66 грн
162,52 грн