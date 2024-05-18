АКВА МАРИС® СТРОНГ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм, №1 - Харків (134949) Лікарський препарат - ціни
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Аптека доброго дня
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Економна аптека
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Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
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Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б