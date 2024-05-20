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Аллуна таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №10 - Одеса (111046) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
286,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
320,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
332,70
Економія: -24,19 грн
308,51 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
373,17
Економія: -58,97 грн
314,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (3)
315,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1)
336,72
Економія: -59,25 грн
277,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
320,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
288,02 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
337,96
Економія: -27,05 грн
310,91 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
331,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
349,66
Економія: -72,19 грн
277,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
320,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
320,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
343,78
Економія: -33,13 грн
310,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
271,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
320,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
333,54
Економія: -89,10 грн
244,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
278,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
289,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (75)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
320,60 грн