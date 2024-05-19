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Аллуна таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №10 - Львів (111046) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
310,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
285,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
340,85
Економія: -66,45 грн
274,40 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
341,99
Економія: -39,73 грн
302,26 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
492,20
Економія: -190,60 грн
301,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
320,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
320,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
320,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
320,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
320,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
401,99
Економія: -99,73 грн
302,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
320,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
430,99
Економія: -128,73 грн
302,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
280,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
339,99
Економія: -37,73 грн
302,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
320,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
320,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
349,01
Економія: -70,66 грн
278,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
320,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
310,00 грн