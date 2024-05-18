Аллуна таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №10 - Харків (111046) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 113 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71