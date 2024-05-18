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Аллуна таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №10 - Харків (111046) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
294,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
340,68
Економія: -65,28 грн
275,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
315,67 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
294,09 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
295,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1)
316,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
332,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
317,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
354,56
Економія: -48,25 грн
306,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Всього: упаковка (1)
294,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
326,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
327,99 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
327,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
308,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
364,13
Економія: -77,60 грн
286,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
353,73
Економія: -67,57 грн
286,16 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (1)
377,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
294,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
310,22 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
337,41
Економія: -49,87 грн
287,54 грн