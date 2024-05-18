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Аллуна таблетки, вкриті плівковою оболонкою, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (111046) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 143 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
349,86
Економія: -74,58 грн
275,28 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
335,81
Економія: -23,05 грн
312,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
320,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
343,89
Економія: -65,20 грн
278,69 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
347,02
Економія: -28,02 грн
319,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
320,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (74)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
320,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
354,92
Економія: -26,13 грн
328,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
335,50
Економія: -56,81 грн
278,69 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
341,99
Економія: -29,23 грн
312,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
332,55
Економія: -13,55 грн
319,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
337,18
Економія: -18,18 грн
319,00 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
337,50
Економія: -18,43 грн
319,07 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
349,84
Економія: -57,50 грн
292,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
356,60
Економія: -64,26 грн
292,34 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
338,86
Економія: -20,20 грн
318,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
364,88
Економія: -46,22 грн
318,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
338,26
Економія: -53,56 грн
284,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
349,66
Економія: -64,96 грн
284,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
335,98
Економія: -39,30 грн
296,68 грн