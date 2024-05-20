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Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Одеса (172088) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -11,60 грн
80,39 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Б
Всього: упаковка (1)
98,99
Економія: -18,60 грн
80,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1)
110,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
90,36
Економія: -13,76 грн
76,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (7)
92,99
Економія: -12,60 грн
80,39 грн
Аптека бам
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Умань, вул. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (2)
91,50
Економія: -11,11 грн
80,39 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
91,00
Економія: -10,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 60-Б
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -8,60 грн
80,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (3)
93,50
Економія: -13,11 грн
80,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 14
Всього: упаковка (3)
98,50
Економія: -18,11 грн
80,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Христинівка, перех. Першотравнева / Шухевича, 23/46
Всього: упаковка (1)
94,50
Економія: -14,11 грн
80,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 1
Всього: упаковка (3)
91,99
Економія: -11,60 грн
80,39 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (2)
98,00
Економія: -16,00 грн
82,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -15,60 грн
80,39 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -9,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -10,60 грн
80,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
86,60
Економія: -6,31 грн
80,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 61
Всього: упаковка (2)
93,50
Економія: -13,11 грн
80,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -24,60 грн
80,39 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
Всього: упаковка (3)
95,99
Економія: -15,60 грн
80,39 грн