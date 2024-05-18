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Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (172088) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (3)
97,99
Економія: -17,61 грн
80,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
Всього: упаковка (6)
98,50
Економія: -18,12 грн
80,38 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (2)
93,99
Економія: -13,61 грн
80,38 грн
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (3)
93,99
Економія: -13,61 грн
80,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (2)
98,50
Економія: -18,12 грн
80,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
93,50
Економія: -13,12 грн
80,38 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
97,00
Економія: -16,00 грн
81,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (3)
105,00
Економія: -25,00 грн
80,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
91,99
Економія: -11,61 грн
80,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
88,99
Економія: -8,61 грн
80,38 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
98,00
Економія: -16,00 грн
82,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -13,61 грн
80,38 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (2)
98,00
Економія: -18,00 грн
80,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 29
Всього: упаковка (3)
98,50
Економія: -18,12 грн
80,38 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 39-А
Всього: упаковка (1)
90,99
Економія: -10,61 грн
80,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
87,42
Економія: -7,13 грн
80,29 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Всього: упаковка (1)
90,00
Економія: -9,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (1)
95,99
Економія: -15,61 грн
80,38 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (2)
98,00
Економія: -16,00 грн
82,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
93,99
Економія: -13,61 грн
80,38 грн