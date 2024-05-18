Алергомакс спрей назальний, розчин флакон 15 мл з насадкою-розпилювачем, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (172088) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, вул. Незалежності, 8
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Всього: упаковка (6)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Подорожник
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
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Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека бам
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека інтернет цін
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Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
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Марганець, вул. Лермонтова, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Покров, вул. Центральна, 39-А
Аптека низьких цін
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Покров, вул. Центральна, 52
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Подорожник
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Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Народна аптека
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Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Аптека бам
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Полтава, вул. Алмазна, 6/11