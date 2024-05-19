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Анауран краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл, №1 - Львів (170549) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
248,96
Економія: -25,75 грн
223,21 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
230,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -69,77 грн
217,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
230,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
238,84
Економія: -13,43 грн
225,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
284,99
Економія: -67,77 грн
217,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (3)
299,99
Економія: -82,77 грн
217,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
230,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (2)
235,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (22)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
230,10 грн