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Анауран краплі вушні флакон з кришкою-крапельницею 25 мл, №1 - Харків (170549) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
244,22 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
230,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
230,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
243,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
230,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
230,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (1)
243,39
Економія: -21,11 грн
222,28 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
212,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (1)
212,82 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
245,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
230,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
245,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
230,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
230,10 грн