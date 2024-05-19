Арфазетин збір пачка 75 г тм Solution Pharm, №1 - Львів (897174) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Пасічна, 70
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Винники, вул. Галицька, 18
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Всього: упаковка (2)
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Зимна Вода, вул. Львівська, 3
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Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
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Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
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Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
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Жидачів, пл. Свободи, 8
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Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
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Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Стрий, вул. Ленкавського, 8-Б
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Червоноград, вул. Сокальська, 6
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Рогатин, пл. Роксолани, 30-А
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Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
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Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
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Дрогобич, вул. Лесі Українки, 14
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Стрий, вул. Зелена, 21
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Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
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Стрий, вул. Саксаганського Панаса, 2
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Всього: упаковка (1)
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Самбір, вул. Коперника, 3