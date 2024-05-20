Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Одеса (560764) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
В інших містах:
Полімед
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 22/4
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Поштова, 67
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 18-Д
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нове, вул. Металургів, 5
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б