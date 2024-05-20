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Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Одеса (560764) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
59,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (6)
59,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
59,46 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 04 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 43
Всього: упаковка (1)
51,98 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 6
Всього: упаковка (10)
59,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
Всього: упаковка (1)
59,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (1)
57,40
Економія: -5,14 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
56,70
Економія: -4,44 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
Всього: упаковка (1)
56,83
Економія: -4,57 грн
52,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (2)
59,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Первомайськ, перех. Театральна / Шевченка Тараса, 2/22
Всього: упаковка (1)
59,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Первомайськ, вул. Корабельна, 22/4
Всього: упаковка (1)
60,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Поштова, 67
Всього: упаковка (4)
59,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Всього: упаковка (16)
59,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Добровеличківка, вул. Центральна, 105
Всього: упаковка (1)
59,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Смоліне, вул. Козакова, 18-Д
Всього: упаковка (3)
60,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нове, вул. Металургів, 5
Всього: упаковка (6)
59,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (6)
60,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 69-А
Всього: упаковка (6)
59,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Полтавська, 81-А
Всього: упаковка (4)
60,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
Всього: упаковка (2)
60,12 грн