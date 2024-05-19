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Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Київ (560764) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (5)
59,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (3)
59,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48
Всього: упаковка (5)
59,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 2
Всього: упаковка (2)
59,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
60,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (8)
60,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Милославська, 43
Всього: упаковка (1)
59,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (2)
59,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (9)
59,57 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 15
Всього: упаковка (2)
59,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
Всього: упаковка (2)
59,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (2)
59,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
Всього: упаковка (1)
57,54
Економія: -5,28 грн
52,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
Всього: упаковка (3)
59,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
Всього: упаковка (5)
60,02 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 231
Всього: упаковка (3)
59,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Г
Всього: упаковка (1)
59,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 166-А
Всього: упаковка (2)
59,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 268
Всього: упаковка (4)
60,00 грн