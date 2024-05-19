Арфазетин збір збір 1,5 г фільтр-пакет, №20 - Київ (560764) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Київ, пров. Політехнічний, 3-В
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Київ, вул. Довженка Олександра, 1
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Київ, вул. Табірна, 46/48
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Київ, просп. Червоної Калини, 26
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Київ, вул. Милославська, 43
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Київ, просп. Берестейський, 136
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Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
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Всього: упаковка (2)
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Вишневе, вул. Європейська, 15
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Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, 1-А
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Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чайки, вул. Лобановського, 24
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Всього: упаковка (3)
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Бровари, вул. Героїв України, 1
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Всього: упаковка (5)
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Бровари, вул. Героїв України, 9
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 231
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Гостомель, вул. Свято-Покровська, 86-Г
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Обухів, вул. Київська, 166-А
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Всього: упаковка (4)
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Бородянка, вул. Центральна, 268