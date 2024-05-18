Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (173007) Лікарський препарат - ціни
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Харків, вул. Золочівська, 27
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Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Аптека копійка
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Харків, вул. Героїв Праці, 6
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Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Харків, вул. Китаєнка, 10
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Харків, вул. Героїв Праці, 17
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б