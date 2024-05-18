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Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Харків (173007) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
62,48 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
66,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
71,03
Економія: -16,68 грн
54,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
54,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
62,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
75,42
Економія: -35,99 грн
39,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (2)
54,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
62,48 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
69,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
76,74
Економія: -37,32 грн
39,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (1)
54,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
76,46
Економія: -13,58 грн
62,88 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (2)
62,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: упаковка (2)
66,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (2)
77,23
Економія: -20,49 грн
56,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
66,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
Всього: упаковка (2)
79,05
Економія: -13,45 грн
65,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (3)
66,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
71,43
Економія: -6,55 грн
64,88 грн