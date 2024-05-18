Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (173007) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 76 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К