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Арфазетин збір пачка 75 г з внутрішн. пакетом, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (173007) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (2)
73,03
Економія: -17,23 грн
55,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (3)
66,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
62,48 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
61,51
Економія: -4,84 грн
56,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
54,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
66,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
73,95
Економія: -3,05 грн
70,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (1)
66,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
56,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
66,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
66,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (2)
73,01 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
71,36
Економія: -14,68 грн
56,68 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (2)
64,41
Економія: -2,51 грн
61,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
72,60
Економія: -15,92 грн
56,68 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
66,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
66,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
66,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
57,79
Економія: -2,79 грн
55,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
66,37 грн