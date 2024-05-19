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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г, №20 - Львів (144109) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
71,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (7)
58,77
Економія: -6,51 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
53,91 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
83,72 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (6)
57,77
Економія: -5,51 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (3)
57,55
Економія: -5,29 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
60,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (10)
58,17
Економія: -5,91 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (5)
57,16
Економія: -4,90 грн
52,26 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
76,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
61,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
60,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (17)
57,52
Економія: -5,26 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (2)
69,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
69,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (1)
73,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (29)
57,43
Економія: -5,17 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
58,69
Економія: -6,43 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (3)
56,83
Економія: -4,57 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (3)
71,64 грн