Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г, №20 - Харків (144109) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 107 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (18)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (22)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21