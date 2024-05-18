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Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г, №20 - Харків (144109) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
71,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (6)
56,96
Економія: -4,70 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (9)
57,57
Економія: -5,31 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (15)
57,50
Економія: -5,24 грн
52,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (6)
56,71
Економія: -4,45 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (7)
57,64
Економія: -5,38 грн
52,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (5)
57,85
Економія: -5,59 грн
52,26 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
57,45
Економія: -5,19 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
60,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (17)
56,68
Економія: -4,42 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
69,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
58,69
Економія: -6,43 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (5)
57,41
Економія: -5,15 грн
52,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (14)
57,40
Економія: -5,14 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (18)
57,79
Економія: -5,53 грн
52,26 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (4)
57,61
Економія: -5,35 грн
52,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (6)
56,98
Економія: -4,72 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (2)
60,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (22)
57,57
Економія: -5,31 грн
52,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (1)
60,93 грн