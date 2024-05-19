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Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 100 мл, №1 - Львів (143910) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
336,58
Економія: -31,19 грн
305,39 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
325,99
Економія: -29,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
365,99
Економія: -69,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
364,99
Економія: -68,36 грн
296,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
358,15
Економія: -24,59 грн
333,56 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
416,50
Економія: -120,00 грн
296,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
354,70
Економія: -15,70 грн
339,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (6)
318,99
Економія: -22,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
379,99
Економія: -83,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
357,99
Економія: -61,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
393,99
Економія: -97,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
322,99
Економія: -26,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (1)
348,99
Економія: -52,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -69,36 грн
296,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
344,67
Економія: -39,28 грн
305,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
394,99
Економія: -98,36 грн
296,63 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
322,08
Економія: -16,69 грн
305,39 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
Всього: упаковка (1)
300,68 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (5)
388,99
Економія: -92,36 грн
296,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (1)
366,99
Економія: -70,36 грн
296,63 грн