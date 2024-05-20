Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл, №1 - Запоріжжя (143909) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 32 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
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Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
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Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9