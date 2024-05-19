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Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл, №1 - Львів (143909) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
155,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: упаковка (1)
172,50
Економія: -40,51 грн
131,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Залізнична, 7
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -48,00 грн
131,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (1)
172,50
Економія: -40,51 грн
131,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
183,10
Економія: -5,49 грн
177,61 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
138,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
150,91 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (3)
153,50
Економія: -21,51 грн
131,99 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
148,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
152,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 49
Всього: упаковка (1)
129,45 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
154,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 358
Всього: упаковка (1)
149,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
139,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Стрийська, 338
Всього: упаковка (1)
179,99
Економія: -48,00 грн
131,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
185,99
Економія: -54,00 грн
131,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 25 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 94-А
Всього: упаковка (2)
160,50
Економія: -28,51 грн
131,99 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Повітряна, 99
Всього: упаковка (1)
187,70 грн
В інших містах:
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лисиничі, вул. Тракт Глинянський, 1-Б
Всього: упаковка (1)
149,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Зимна Вода, вул. Городоцька, 4-А
Всього: упаковка (1)
193,50
Економія: -61,51 грн
131,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
150,25 грн