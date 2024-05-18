Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (143909) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 26 аптеках
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Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
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Дніпро, пл. Вокзальна, 13
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Дніпро, вул. Незалежності, 21
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Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Подорожник
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Дніпро, вул. Незалежності, 8
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Дніпро, вул. Незалежності, 17
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Подорожник
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
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Дніпро, просп. Науки, 105
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Героїв, 2
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Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
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Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
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Всього: упаковка (3)
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б