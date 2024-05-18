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Агвантар розчин для орального застосування 20 % контейнер 30 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (143909) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
137,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
150,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
Всього: упаковка (1)
146,51 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1)
151,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 8
Всього: упаковка (2)
160,50
Економія: -28,46 грн
132,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
132,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
132,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
Всього: упаковка (1)
150,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (1)
132,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
137,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (1)
163,50
Економія: -31,46 грн
132,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
156,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
157,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
149,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (1)
137,22 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
132,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
144,08 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-Л
Всього: упаковка (2)
150,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
Всього: упаковка (3)
156,14 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (3)
137,22 грн