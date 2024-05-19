Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (155152) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
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Львів, вул. Городоцька, 102
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Львів, вул. Гайдамацька, 18
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
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Львів, вул. Любінська, 96
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Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
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Львів, вул. Пасічна, 70
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Львів, вул. Сихівська, 8
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Винники, вул. Галицька, 18
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
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Золочів, вул. Шашкевича, 8
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
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Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6