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Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (155152) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), ампула (1)
613,41
Економія: -59,71 грн
553,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (1)
628,46
Економія: -74,28 грн
554,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1), ампула (5)
624,87
Економія: -55,53 грн
569,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
613,62
Економія: -50,21 грн
563,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (2)
617,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1), ампула (9)
586,84
Економія: -27,84 грн
559,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
603,94
Економія: -40,63 грн
563,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 70
Всього: ампула (4)
609,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сихівська, 8
Всього: упаковка (1)
577,34
Економія: -23,16 грн
554,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
577,73
Економія: -18,73 грн
559,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
599,15
Економія: -45,61 грн
553,54 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (1), ампула (5)
580,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
Всього: упаковка (2)
568,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1), ампула (5)
600,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
Всього: ампула (5)
607,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жидачів, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
581,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 1
Всього: ампула (5)
604,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 8
Всього: упаковка (1)
585,16
Економія: -26,36 грн
558,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
605,47
Економія: -56,77 грн
548,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: упаковка (1), ампула (8)
605,00 грн