Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Київ (155152) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 160 аптеках
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Всього: упаковка (7), ампула (7)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
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Київ, вул. Гусовського, 8/10
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Антоновича, 66
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
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Київ, вул. Велика Васильківська, 114
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Липківського Василя, 24-А