Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Харків (155152) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 168 аптеках
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Всього: ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (2), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24