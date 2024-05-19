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Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці, №10 - Львів (141506) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
527,79 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
570,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
570,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
527,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
677,99
Економія: -139,92 грн
538,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
570,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
570,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
570,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
600,99
Економія: -62,92 грн
538,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
703,99
Економія: -165,92 грн
538,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
570,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
731,99
Економія: -193,92 грн
538,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
527,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
597,99
Економія: -59,92 грн
538,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
640,99
Економія: -102,92 грн
538,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
684,99
Економія: -146,92 грн
538,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
570,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
718,99
Економія: -180,92 грн
538,07 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (1)
661,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (95)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
570,10 грн