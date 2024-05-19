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Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці, №10 - Київ (141506) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 282 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
570,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: ампула (8)
681,90
Економія: -141,20 грн
540,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
681,90
Економія: -141,20 грн
540,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
527,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
527,79 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
703,99
Економія: -165,92 грн
538,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: ампула (9)
527,79 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
688,80
Економія: -148,10 грн
540,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
570,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
570,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
629,99
Економія: -91,92 грн
538,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
575,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
570,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
570,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
570,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
527,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (2)
527,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
570,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
570,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (297)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
570,10 грн