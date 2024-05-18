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Артифлекс Хондро розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 2 мл у блістері в коробці, №10 - Харків (141506) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
527,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
570,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
570,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
611,99
Економія: -73,76 грн
538,23 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
558,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
570,10 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
575,57 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
570,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
597,99
Економія: -59,76 грн
538,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
570,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
570,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
570,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
527,79 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
570,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (2)
575,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
570,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: ампула (5)
679,80
Економія: -139,10 грн
540,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
570,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
611,99
Економія: -73,76 грн
538,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (70)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
570,10 грн