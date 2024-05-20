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Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер, №30 - Запоріжжя (138887) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
494,87
Економія: -17,97 грн
476,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
469,89
Економія: -23,52 грн
446,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
448,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
543,99
Економія: -71,61 грн
472,38 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
558,00
Економія: -75,00 грн
483,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1), блістер (2)
505,83 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
500,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
538,99
Економія: -66,61 грн
472,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
519,01
Економія: -20,36 грн
498,65 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
505,87
Економія: -28,90 грн
476,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
462,17
Економія: -18,00 грн
444,17 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
509,86
Економія: -33,01 грн
476,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
500,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
500,20 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
500,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
500,20 грн