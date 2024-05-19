Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер, №30 - Львів (138887) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 143 аптеках
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Аптека бам
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Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
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Львів, просп. Свободи, 49
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Львів, пл. Міцкевича, 6/7
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