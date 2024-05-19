Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер, №30 - Київ (138887) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 2
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Всього: упаковка (18), блістер (1)
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Всього: упаковка (171)
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (171)
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Київ, вул. Басейна, 10
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Велика Васильківська, 17
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Всього: упаковка (171)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (171)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13