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Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, №30 - Львів (138886) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 237 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
291,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
348,95
Економія: -47,07 грн
301,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
276,70 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
297,95
Економія: -0,09 грн
297,86 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (2)
320,23
Економія: -42,28 грн
277,95 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
257,27 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
294,99
Економія: -12,73 грн
282,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
291,00 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
287,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (2)
269,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (227)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
298,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
311,99
Економія: -29,73 грн
282,26 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
300,70
Економія: -20,03 грн
280,67 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: блістер (2)
361,20
Економія: -78,50 грн
282,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
326,13
Економія: -47,08 грн
279,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
283,99
Економія: -1,73 грн
282,26 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
312,99
Економія: -30,73 грн
282,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
302,99
Економія: -20,73 грн
282,26 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (16)
319,99
Економія: -37,73 грн
282,26 грн