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Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (138885) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
255,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
285,38
Економія: -42,89 грн
242,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
255,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
286,99
Економія: -46,23 грн
240,76 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
282,00
Економія: -45,30 грн
236,70 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
255,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (2)
253,99
Економія: -13,23 грн
240,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
255,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
255,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
255,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
255,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
255,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
255,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
255,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
303,35
Економія: -61,28 грн
242,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
255,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
255,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
255,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
255,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (37)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
255,00 грн