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Аторвастерол таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, №30 - Львів (138885) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 133 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
248,00 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
297,48
Економія: -40,14 грн
257,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
230,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
278,55
Економія: -31,84 грн
246,71 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
276,99
Економія: -36,24 грн
240,75 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
248,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
230,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
306,99
Економія: -66,24 грн
240,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (25)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
255,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
257,10
Економія: -12,55 грн
244,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
275,91
Економія: -31,36 грн
244,55 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
248,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (1)
267,99
Економія: -27,24 грн
240,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -24,24 грн
240,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
261,99
Економія: -21,24 грн
240,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 53 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
347,99
Економія: -107,24 грн
240,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
230,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
264,99
Економія: -24,24 грн
240,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
287,99
Економія: -47,24 грн
240,75 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
314,99
Економія: -74,24 грн
240,75 грн