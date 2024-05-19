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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №50 - Київ (541645) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 328 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
49,93
Економія: -1,08 грн
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
46,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
46,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
45,52
Економія: -3,55 грн
41,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
45,52
Економія: -3,55 грн
41,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
50,07
Економія: -1,22 грн
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
42,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
45,52
Економія: -3,55 грн
41,97 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
50,54 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
49,91
Економія: -1,06 грн
48,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
42,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (2)
49,91
Економія: -1,06 грн
48,85 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
49,57 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (2)
49,93
Економія: -1,08 грн
48,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (2)
49,93
Економія: -1,08 грн
48,85 грн