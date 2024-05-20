Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №30 - Запоріжжя (541644) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 65 аптеках
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Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Запоріжжя, вул. Українська, 42
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Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
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Запоріжжя, просп. Соборний, 109
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Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
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Запоріжжя, просп. Соборний, 144
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
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Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
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Всього: блістер у пачці (2)
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
1 соціальна аптека
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
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Всього: упаковка (2), блістер у пачці (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
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Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
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Всього: упаковка (2)
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Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10