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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №30 - Одеса (541644) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
32,14
Економія: -2,84 грн
29,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
31,12
Економія: -1,82 грн
29,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -3,60 грн
27,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -1,00 грн
30,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -3,60 грн
27,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (3)
30,98
Економія: -1,68 грн
29,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (3)
31,12
Економія: -1,82 грн
29,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (3)
31,10
Економія: -1,80 грн
29,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
31,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (3)
31,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: упаковка (2)
33,10
Економія: -5,60 грн
27,50 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: таблетки (10)
28,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: блістер у пачці (2)
26,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (3)
30,81
Економія: -1,51 грн
29,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
26,91 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (2)
31,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (3)
31,11
Економія: -1,81 грн
29,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (3)
33,15
Економія: -3,85 грн
29,30 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (2)
30,95
Економія: -1,65 грн
29,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (2)
31,80
Економія: -2,50 грн
29,30 грн