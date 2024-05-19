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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №30 - Львів (541644) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки (10)
29,41
Економія: -0,40 грн
29,01 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (5)
31,12
Економія: -1,82 грн
29,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -3,60 грн
27,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
31,80
Економія: -2,50 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
31,13
Економія: -1,83 грн
29,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -3,60 грн
27,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
30,10
Економія: -0,80 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
33,15
Економія: -3,85 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
31,12
Економія: -1,82 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (6)
31,12
Економія: -1,82 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
31,80
Економія: -2,50 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (5)
31,12
Економія: -1,82 грн
29,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (4)
33,15
Економія: -3,85 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
31,11
Економія: -1,81 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (3)
31,00
Економія: -1,70 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (3)
31,11
Економія: -1,81 грн
29,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -1,80 грн
29,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -3,60 грн
27,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (2)
31,11
Економія: -1,81 грн
29,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (7)
31,05
Економія: -1,75 грн
29,30 грн