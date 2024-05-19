Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №30 - Київ (541644) Лікарський препарат - ціни
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Всього: упаковка (30)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
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Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5