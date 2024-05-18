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Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №30 - Харків (541644) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 218 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
30,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
27,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
27,63 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
29,61 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
29,67 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
31,10
Економія: -3,60 грн
27,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
31,10
Економія: -1,00 грн
30,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
33,15
Економія: -3,83 грн
29,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
29,67 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
27,69 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (4), блістер у пачці (1)
30,48 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (2)
29,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Всього: упаковка (2)
28,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Всього: блістер у пачці (1)
27,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
31,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
31,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (2)
29,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (1)
32,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (3)
31,03
Економія: -1,71 грн
29,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
29,52 грн