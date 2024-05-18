Аладин®-Фармак таблетки 10 мг блістер у пачці, №30 - Харків (541644) Лікарський препарат - ціни
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Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
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1 соціальна аптека
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Подорожник
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Харків, вул. Молочна, 1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1), блістер у пачці (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137