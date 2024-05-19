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Аладин®-Фармак таблетки 5 мг блістер у пачці, №30 - Львів (541638) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,14 грн
19,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
20,27
Економія: -1,11 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (4)
21,64
Економія: -2,48 грн
19,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
20,30
Економія: -2,50 грн
17,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
20,27
Економія: -1,11 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,14 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
19,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (4)
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -1,14 грн
19,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (1)
20,18
Економія: -1,02 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
20,19
Економія: -1,03 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (8)
20,29
Економія: -1,13 грн
19,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
17,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (4)
20,29
Економія: -1,13 грн
19,16 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (4)
20,96
Економія: -1,80 грн
19,16 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (3)
20,29
Економія: -1,13 грн
19,16 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (2)
18,40
Економія: -0,60 грн
17,80 грн