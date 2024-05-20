Аскоріл таблетки, №50 - Одеса (328863) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 185 аптеках
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (4)
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Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Ніжинська, 25
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
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Одеса, вул. Ніжинська, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
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Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека ніжних цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1