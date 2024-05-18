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Аскоріл таблетки, №50 - Харків (328863) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: таблетки (30)
449,23
Економія: -15,48 грн
433,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: таблетки (30)
447,25
Економія: -41,14 грн
406,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
523,20
Економія: -125,80 грн
397,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
500,90
Економія: -107,90 грн
393,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
445,99
Економія: -50,04 грн
395,95 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
410,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1), таблетки (3)
469,11
Економія: -43,60 грн
425,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
479,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
441,99
Економія: -46,04 грн
395,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
495,40
Економія: -102,40 грн
393,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
449,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (2), таблетки (2)
483,30
Економія: -92,31 грн
390,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
388,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
426,63
Економія: -16,91 грн
409,72 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1), таблетки (2)
550,50
Економія: -153,10 грн
397,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: таблетки (4)
369,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: таблетки (40)
474,33
Економія: -91,76 грн
382,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
495,40
Економія: -98,00 грн
397,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
534,40
Економія: -137,00 грн
397,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1), таблетки (4)
505,90
Економія: -112,90 грн
393,00 грн