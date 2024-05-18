Аскоріл таблетки, №50 - Харків (328863) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 160 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), таблетки (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Бажаємо здоров'я
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Всього: таблетки (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Гагаріна, 84
Аптека шар@
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Всього: таблетки (40)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Літературна, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Культури, 8
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), таблетки (4)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Москалівська, 61