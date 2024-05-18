Аскоріл таблетки, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (183065) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 48 аптеках
Нє болєй
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Аптека оптових цін
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Всього: таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Аптека бам
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Аптека копійка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2