Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИВідхаркувальні засобиІншіАскорілЦіни в аптеках

Аскоріл таблетки, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (183065) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках
Нє болєй
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (7)
191,60
Економія: -5,99 грн
185,61 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
241,90
Економія: -62,70 грн
179,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: таблетки (1)
209,64 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
197,50
Економія: -18,03 грн
179,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: таблетки (10)
223,89
Економія: -35,92 грн
187,97 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
219,51
Економія: -29,02 грн
190,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
209,91
Економія: -33,33 грн
176,58 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
197,60
Економія: -26,00 грн
171,60 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: таблетки (10)
170,41 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: таблетки (10)
188,23 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Боброва, 1
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
208,10
Економія: -22,46 грн
185,64 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: таблетки (10)
187,50
Економія: -8,03 грн
179,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
214,66
Економія: -38,08 грн
176,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
Всього: упаковка (5)
209,61
Економія: -23,97 грн
185,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
218,90
Економія: -23,64 грн
195,26 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 85-К
Всього: упаковка (1)
199,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
196,02
Економія: -6,02 грн
190,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: таблетки (10)
171,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
213,96 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: таблетки (10)
196,78 грн