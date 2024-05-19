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Актовегін таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон, №50 - Львів (156492) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
893,10 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
897,10
Економія: -15,78 грн
881,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
1049,26
Економія: -165,50 грн
883,76 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
969,89
Економія: -109,86 грн
860,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
893,10 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
955,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
1014,99
Економія: -154,96 грн
860,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
986,99
Економія: -126,96 грн
860,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
1031,38
Економія: -147,64 грн
883,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
1027,46
Економія: -143,72 грн
883,74 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
970,82
Економія: -110,79 грн
860,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
1027,99
Економія: -167,96 грн
860,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
978,99
Економія: -118,96 грн
860,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
1027,99
Економія: -167,96 грн
860,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
893,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
969,42
Економія: -109,39 грн
860,03 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
914,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (68)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
914,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
1038,55
Економія: -154,81 грн
883,74 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (3)
1029,99
Економія: -169,96 грн
860,03 грн