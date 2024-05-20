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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці, №20 - Запоріжжя (91292) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (2)
86,00
Економія: -15,00 грн
71,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (16)
87,37
Економія: -16,37 грн
71,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (3)
81,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4)
85,82
Економія: -7,79 грн
78,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
79,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
85,99
Економія: -9,22 грн
76,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
86,13 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
83,50
Економія: -6,73 грн
76,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (3)
82,69
Економія: -8,32 грн
74,37 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
87,30
Економія: -12,90 грн
74,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
76,58
Економія: -3,58 грн
73,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (2)
86,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: упаковка (1)
87,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (2)
81,56
Економія: -3,56 грн
78,00 грн
Аптеки 24 години
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
87,38
Економія: -16,38 грн
71,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (4)
82,41
Економія: -5,77 грн
76,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
88,68
Економія: -7,32 грн
81,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (3)
93,38
Економія: -12,02 грн
81,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
Всього: упаковка (1)
80,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (2)
86,52
Економія: -5,62 грн
80,90 грн