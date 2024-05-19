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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 25 мг блістер у коробці, №20 - Львів (91292) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
91,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
69,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
80,14
Економія: -6,49 грн
73,65 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
83,50
Економія: -6,73 грн
76,77 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
91,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
75,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (4)
86,50
Економія: -9,73 грн
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
81,50
Економія: -4,73 грн
76,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (8)
82,97
Економія: -4,02 грн
78,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
87,30
Економія: -11,40 грн
75,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
82,66
Економія: -7,87 грн
74,79 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (18)
80,50
Економія: -3,73 грн
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
86,50
Економія: -9,73 грн
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -9,73 грн
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -9,22 грн
76,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
69,90 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Всього: упаковка (1)
91,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
79,99
Економія: -3,22 грн
76,77 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (2)
85,50
Економія: -8,73 грн
76,77 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (3)
87,39
Економія: -10,62 грн
76,77 грн