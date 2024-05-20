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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці, №10 - Запоріжжя (285597) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
79,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
82,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 7
Всього: упаковка (1)
77,37 грн
В інших містах:
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (40)
91,30
Економія: -7,37 грн
83,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
82,24 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
88,61
Економія: -4,71 грн
83,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
89,99
Економія: -3,99 грн
86,00 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 56 хв
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 26 хв
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
83,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
Всього: упаковка (1)
83,05 грн