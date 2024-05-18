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Аміназин-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер у коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (285597) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (40)
91,57
Економія: -8,82 грн
82,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (1)
82,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (2)
88,73
Економія: -2,73 грн
86,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
87,99
Економія: -5,22 грн
82,77 грн
В інших містах:
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Конституції, 19
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 19
Всього: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Стуса Василя, 20
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 34
Всього: упаковка (1)
83,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
91,45
Економія: -10,21 грн
81,24 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 69
Всього: упаковка (1)
84,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Аули, вул. Центральна, 15-А
Всього: упаковка (1)
83,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (2)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Всього: упаковка (1)
77,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, бульв. Миру, 10
Всього: упаковка (1)
77,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
Всього: упаковка (1)
79,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 5
Всього: упаковка (1)
77,37 грн